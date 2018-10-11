İzin bugün sona eriyor – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    İzin bugün sona eriyor

    İzin bugün sona eriyor

    Akhisarspor maçı sonrası takıma verilen 4 günlük izin bugün sona eriyor.

    Bordo-mavili oyuncular yarın toplanarak BŞB Erzurumspor sınavının hazırlıklarına başlayacak. 'ndeki idman saat 16.00'da başlayacak. Çalışma milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilecek.

    TEŞEKKÜR ETTİ

    Annesini son yolculuğuna uğurlayan teknik direktör , kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Karaman mesajında, "Ölüm, hiç kimseye uzak değil. Acımıza ortak olan herkese teşekkürlerimi sunarım" dedi.
    1. 11.10.2018
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