İzin bugün sona eriyor
Akhisarspor maçı sonrası takıma verilen 4 günlük izin bugün sona eriyor.
TEŞEKKÜR ETTİ
Annesini son yolculuğuna uğurlayan teknik direktör Ünal Karaman, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Karaman mesajında, "Ölüm, hiç kimseye uzak değil. Acımıza ortak olan herkese teşekkürlerimi sunarım" dedi.
- 11.10.2018
-
Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
-
Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
-
Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
İzin bugün sona eriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.