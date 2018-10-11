En ateşlisi bordo-mavi – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    En ateşlisi bordo-mavi

    En ateşlisi bordo-mavi

    Eski Trabzonsporlu Majeed Waris, bordomavili taraftarları övdü.

    'ta kiralık olarak forma giyen 'lu oyuncu, Get French Football News'in, 'Önünde oynadığınız en ateşli taraftar grubu mıydı?' sorusuna, "Trabzonspor taraftarı da inanılmazdı. oynamak için harika bir yer. Taraftarlar müthiş ve ateşliydi, her yere takımla birlikte
    giderlerdi" cevabını verdi. 27 yaşındaki Majeed, 6 milyon euro'ya transfer olduğu tarafından Nantes'a kiralanmıştı.
    1. 11.10.2018
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