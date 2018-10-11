Daha ne yapayım! – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Daha ne yapayım!

    Daha ne yapayım!

    Rodallega, Takımı’na alınmayışına tepkili: Burayı kolay bir lig sanıyorlarsa yanılıyorlar

    Süper Lig'e 8 haftada 5 gol, 1 asistle süper başlayan Hugo Rodallega, ülkesine verdiği röportajda Takımı'na çağrılmamasını eleştirdi. Yıldız isim, 'Milli takım teknik heyeti, Türkiye'yi takip etmiyor olabilir mi?' sorusuna, "Bilmiyorum, belki de. Belki antrenörler kolay bir lig olduğunu zannediyorlar. Öyle düşünüyorlarsa bu yanlış. Avrupa'nın en büyük liglerinden biri değil fakat kaliteli ve deneyimli oyuncular var" yanıtını verdi.
    Rodallega, ile çocukluktan beri tanıştığını belirterek, "Ona hayranım. Kendisi tam bir savaşçı" dedi.
    1. 11.10.2018
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