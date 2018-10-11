Daha ne yapayım!
Rodallega, Kolombiya Milli Takımı’na alınmayışına tepkili: Burayı kolay bir lig sanıyorlarsa yanılıyorlar
Rodallega, Radamel Falcao ile çocukluktan beri tanıştığını belirterek, "Ona hayranım. Kendisi tam bir savaşçı" dedi.
- 11.10.2018
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
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