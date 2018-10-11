2 yabancıya daha ödeme
Bordo mavili yönetim oyuncuların geciken alacaklarını ödemeye devam ediyor.
Esteban ile Hosseini'nin transfer taksitleri de önceki gün hesaplarına yatırıldı. Böylelikle yabancı oyuncularla ilgili ödeme sorununun önemli bir bölümü çözüldü. Takıma toplamda 35 milyon TL ödeme yapıldı.
15 GÜNÜ VAR
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı çalışan Kamil Ahmet Çörekçi'nin 15 gün sonra topla çalışmalara başlayacağı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun verilen programı harfiyen uyguladığı ve fit durumda olduğu ifade edildi.
- 11.10.2018
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
2 yabancıya daha ödeme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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