2 yabancıya daha ödeme

Esteban ile Hosseini'nin transfer taksitleri de önceki gün hesaplarına yatırıldı. Böylelikle yabancı oyuncularla ilgili ödeme sorununun önemli bir bölümü çözüldü. Takıma toplamda 35 milyon TL ödeme yapıldı.

15 GÜNÜ VAR



Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı çalışan Kamil Ahmet Çörekçi'nin 15 gün sonra topla çalışmalara başlayacağı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun verilen programı harfiyen uyguladığı ve fit durumda olduğu ifade edildi.