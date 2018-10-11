2 yabancıya daha ödeme – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    2 yabancıya daha ödeme

    2 yabancıya daha ödeme

    Bordo mavili yönetim oyuncuların geciken alacaklarını ödemeye devam ediyor.

    Esteban ile Hosseini'nin transfer taksitleri de önceki gün hesaplarına yatırıldı. Böylelikle yabancı oyuncularla ilgili ödeme sorununun önemli bir bölümü çözüldü. Takıma toplamda 35 milyon TL ödeme yapıldı.

    15 GÜNÜ VAR

    Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı çalışan Kamil 'nin 15 gün sonra topla çalışmalara başlayacağı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun verilen programı harfiyen uyguladığı ve fit durumda olduğu ifade edildi.

    1. 11.10.2018
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