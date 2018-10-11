10 puanlık savunma! – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    10 puanlık savunma!

    10 puanlık savunma!

    Geçen sezon savunmada yaşanan basit hatalar nedeniyle birçok maç kaybeden ’un defansı bu sezon güven veriyor.

    Bordo-mavililer, geçtiğimiz yıl 'in ilk 8 haftasında kalesinde 21 gol görürken, bu sezon aynı dönemde sadece 11 gole geçit verdi (10 gol daha az). Bu gollerin 5'i iç sahada, 6'sı ise deplasmanda yenildi. Yeni transferler Majid Hosseini ile Jargo Toure elde edilen bu başarıda en büyük paya sahip isimler olarak gösteriliyor.
    1. 11.10.2018
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