Yeni transfer Jose Sosa
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HEPSİ
    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Yeni

    Yeni transfer Jose Sosa
    'un maestrosu bu sezon bir başka... Uzun zaman beklentilerin altında kalan , bu sezon gerçek kimliğine bürünüyor. Her geçen hafta takıma katkısı artan, sorumluluk alan Arjantinli futbolcu, Akhisarspor maçında da şeytanın bacağını kırdı ve 872 gün sonra fileleri sarstı. Camiada artık herkes, "Sosa bizim yeni transferimiz" yorumunu yapıyor.
    1. 10.10.2018
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