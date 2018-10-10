İsabetli pas kralı Onazi – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    İsabetli pas kralı

    İsabetli pas kralı Onazi
    ekibinin savaşçısı , istatistiklerde zirvede. İlk 7 haftada 513 pasın 439'unu başarılı kullanan Nijeryalı yıldız, 90 dakika sahada kaldığı Akhisar sınavında da harika oynadı. 78 kez topla buluşan 25 yaşındaki ön libero yüzde 97 pas oranıyla oynadı. Onazi 67 pasın 65'inde isabet sağladı.
    1. 10.10.2018
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