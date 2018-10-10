Hüseyin Çimşir: "Özümüze dönelim"
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    : " dönelim"

    Hüseyin Çimşir: "Özümüze dönelim"

    Teknik sorumlu , “30 yıldır sürekli eden, dışarıdan alan ve tüketen bir kulüp haline geldik. Fabrika ayarlarına dönerek üretmeliyiz” dedi

    Teknik sorumlu , 'un özüne, fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini söyledi. 'de işlerin hep sonuç olarak değerlendirildiğini söyleyen Çimşir, "Sonuç varsa başarı var, sonuç yoksa hiçbir şey yok. En büyük sıkıntımız bu" dedi. Çimşir şöyle devam etti: "Kulübümüzün imkanları artıyor, personel sayısı artıyor, çehresi değişiyor, stadyum değişiyor, sponsorluklar artıyor ama biraz sanki özümüzü kaybettik. , fabrika ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor. Tüketen bir kulüp haline geldik, kendi kimliğimize bürünüp üreten hale gelmeliyiz. 30 yıldır sürekli eden, dışarıdan alan bir kulüp olduk. Altyapıyı dışarı ittik. Bu da bize zarar ettirdi."

    AiDiYET DUYGUSU EKSiLDi
    ÇİMŞİR, kulüpteki değişimi de değerlendirdi: İmkan olarak büyüyoruz ama eski ruhumuzu, coşkumuzu ve heyecanımızı kaybettik. İç sahada oynadığımız son iki maçta yaşanan coşku çok güzeldi. Umarım devam eder ama genel itibariyle sanki kulübümüze aidiyet duygusunda eksilme oldu."

    1. 10.10.2018
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