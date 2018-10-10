Teknik sorumlu Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un özüne, fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de işlerin hep sonuç olarak değerlendirildiğini söyleyen Çimşir, "Sonuç varsa başarı var, sonuç yoksa hiçbir şey yok. En büyük sıkıntımız bu" dedi. Çimşir şöyle devam etti: "Kulübümüzün imkanları artıyor, personel sayısı artıyor, çehresi değişiyor, stadyum değişiyor, sponsorluklar artıyor ama biraz sanki özümüzü kaybettik. Özümüze, fabrika ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor. Tüketen bir kulüp haline geldik, kendi kimliğimize bürünüp üreten hale gelmeliyiz. 30 yıldır sürekli transfer eden, dışarıdan alan bir kulüp olduk. Altyapıyı dışarı ittik. Bu da bize zarar ettirdi."

AiDiYET DUYGUSU EKSiLDi

ÇİMŞİR, kulüpteki değişimi de değerlendirdi: İmkan olarak büyüyoruz ama eski ruhumuzu, coşkumuzu ve heyecanımızı kaybettik. İç sahada oynadığımız son iki maçta yaşanan coşku çok güzeldi. Umarım devam eder ama genel itibariyle sanki kulübümüze aidiyet duygusunda eksilme oldu."