Hüseyin Çimşir: "Özümüze dönelim"
Teknik sorumlu Hüseyin Çimşir, “30 yıldır sürekli transfer eden, dışarıdan alan ve tüketen bir kulüp haline geldik. Fabrika ayarlarına dönerek üretmeliyiz” dedi
Teknik sorumlu Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un özüne, fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de işlerin hep sonuç olarak değerlendirildiğini söyleyen Çimşir, "Sonuç varsa başarı var, sonuç yoksa hiçbir şey yok. En büyük sıkıntımız bu" dedi. Çimşir şöyle devam etti: "Kulübümüzün imkanları artıyor, personel sayısı artıyor, çehresi değişiyor, stadyum değişiyor, sponsorluklar artıyor ama biraz sanki özümüzü kaybettik. Özümüze, fabrika ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor. Tüketen bir kulüp haline geldik, kendi kimliğimize bürünüp üreten hale gelmeliyiz. 30 yıldır sürekli transfer eden, dışarıdan alan bir kulüp olduk. Altyapıyı dışarı ittik. Bu da bize zarar ettirdi."
AiDiYET DUYGUSU EKSiLDi
ÇİMŞİR, kulüpteki değişimi de değerlendirdi: İmkan olarak büyüyoruz ama eski ruhumuzu, coşkumuzu ve heyecanımızı kaybettik. İç sahada oynadığımız son iki maçta yaşanan coşku çok güzeldi. Umarım devam eder ama genel itibariyle sanki kulübümüze aidiyet duygusunda eksilme oldu."
- 10.10.2018
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Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi
Toplam 1
Yorum
KIZGIN FENERLİ NASILSA SİVAS TA YENECEK FENERİ FENER KÖTÜ ALIŞTI
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Spor hocası Nagatomo
Toplam 1
Yorum
HagiHagi Butun takim onun gibi olsa her yil sampiyonlar ligi kupasina oyariz. Adam cok profesyonel.
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
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