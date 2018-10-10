Geçen yıla büyük fark – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    yıla büyük fark

    Geçen yıla büyük fark
    AKHİSAR galibiyeti ile 10. sıradan beşinciliğe çıkan savunması sezona göre ilk 8 hafta baz alındığında 10 gol daha az gol yedi. Geçen yıl 8. hafta sonunda kalesinde 21 gol gören bordo-mavililer, bu dönem ise 11'de kaldı. Onur'un bunda katkısı büyük.
    1. 10.10.2018
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