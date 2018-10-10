Kafkas, yaptığı açıklamada, ligin ilk 8 haftasında gösterdikleri performansın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Ancak şanssız, akıl almaz puanlar da kaybettik. Bunları yaşamasak, çok daha farklı bir yerde olabilirdik." dedi.

Yeniden yapılanmanın getirdiği sancılar yaşadıklarını ifade eden Kafkas, "Yeni bir teknik ekip, yeni oyuncuların katılımı gibi bir süreç yaşadık. Bireysel olarak çok yetenekli oyuncu kadromuz var ama önemli olan takım olmak, ekip olmak ve bu konuda biraz daha zaman gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor için başarı zirvede olmaktır. Bu anlamda biz Ünal Karaman hocamıza ve ekibine güveniyoruz." diye konuştu.

"HER AY 30 MİLYON LİRA GEREKLİ"

Bordo-mavili kulübün içinde bulunduğu ekonomik duruma dikkati çeken Kafkas, şunları söyledi:

"İlk gün de ifade ettik. Kulübümüz, tarihinin en kötü ekonomik tablosunu yaşıyor. Önceliğimiz, sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturmak ve bunu yapmaya çalışırken de yarışan bir takım olmak. Bu noktada gerçekleri de görmezden gelemeyiz. Bir lira geliri olmayan kulübümüze her ay 30 milyon lira sıcak para gerekli. Sayın başkanımız ve yönetici arkadaşlarımız, özellikle İstanbul ile Ankara'da inanılmaz bir kaynak arayışındalar. Bugün yarışın içerisinde gösteriliyorsak, belirtmek isterim ki yönetim dışında da gizli kahramanların desteği ve katkısıyla olmuştur bu. Minnettarız."

"CİDDİ PROJELERİMİZ DE VAR''

Kafkas, ekonomik tablonun camiadaki herkes tarafından bilindiğini dile getirerek, kalıcı gelir getirecek projeleri olduğunu anlattı.

"Aslında yönetim olarak ileriye dönük, kalıcı gelir getirecek, ciddi projelerimiz de var." değerlendirmesinde bulundu Kafkas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fakat her sabah kalktığımızda, önce nefes almamız gerektiği gerçeği ile yüz yüzeyiz ve projelere odaklanamıyoruz. Dünyanın en iyi cerrahını düşünün. Hastanın solunumu normal değilse, onu ameliyata alabilir mi? Tam da bu durumdayız. Fakat bilinmesini isteriz ki bu gerçekler bizi asla karamsarlığa götürmüyor. Biz büyük bir camiayız ve el birliğiyle önce kulübümüzü ayağa kaldıracağız. Şampiyonluk bir projedir. Üç maç kazanma ile elde edilmez. Hem masada hem sahada istikrar gerektirir. Yine ifade ediyorum, biz önce kulübü ayağa kaldıracağız, sonra hedefe yürüyeceğiz. İyi günde ve kötü günde sahip çıkılması gerekir. Hem masada hem sahada hem de yönetimde istikrar sağlanmalı."