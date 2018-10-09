Kahraman Rodallega!
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Kahraman Rodallega!

    Kahraman Rodallega!

    Akhisar’a gol atamayan Rodallega, Sosa’nın frikiğinde topun üstünden atladı ve ’ya penaltı kazandırdı.

    Akhisar maçında gol atamayan Rodallega, maçın gizli kahramanlarından oldu. 'nın attığı frikik golünde topun üstünden atlayıp kaleciyi şaşırtan, 'ın golünde de penaltıyı kazandıran isim olan Kolombiyalı yıldız, maçın kırılma anlarında gösterdiği performansla beğeni topladı.
    WHOSCORED verilerine göre de 7.03 reyting alan golcü oyuncu maçın önemli isimleri arasına adını yazdırdı. Geçtiğimiz sezon 23 lig maçında 5 kez fileleri sarsan 33 yaşındaki futbolcu, bu dönem aynı sayıyı 7. haftada yakaladı. Rodallega, "İyi bir takımız ve her geçen gün daha başarılı sonuçlar alacağız" diye konuştu.

    BURAK GERİ ÇEKTİ
    Burak Yılmaz, alacakları ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay 'ye yaptığı başvuruyu . Bordo-mavili kulübün finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Burak ihtarı geri çekti. Teşekkür ederiz" dedi. İhtar 800 bin euro'luktu.

    8 YILIN EN SKORERİ
    , 8'inci haftalar itibarıyla 20 gol attığı 2010-11'den sonra geçen yılla birlikte son 8 dönemdeki en skorer ikinci performansını sergiledi. 17 gol kaydeden bordo-mavililer 2014-15, 2015-16 ve 2016-17'de 10'ar, 2013-14'te 6, 2012-13'te 7 ve 2011-12'de 13 gol attı.
    1. 9.10.2018
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