Filip Novak rakipsiz
Karadeniz ekibinin Çek sol beki, 5 golle 2018’de en skorer savunmacı oldu. Toplamda da 34 gole ulaştı
Çek sol bek Filip Novak, 2018 yılında Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu... Geçtiğimiz hafta 4 golle zirveyi Mustafa Yumlu ve Pepe ile paylaşan Novak, Akhisar deplasmanında attığı golle toplamda 5 gole ulaşarak 2018 içerisinde en skorer savunmacı konumuna geldi. 28 yaşındaki yıldız, ülkesinin Jablonec takımında 5 sezonda 15 gol atarken, Midtjylland'da 3 sezonda ise 14 gol kaydetti. 2018'in ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise fileleri 5 kez sarstı.
- 9.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
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Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
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OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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