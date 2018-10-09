Burak Yılmaz, TFF başvurusunu geri çekti
Burak Yılmaz, TFF'ye yaptığı başvuruyu geri çekti.
Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz, alacakları ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti.
Bordo-mavili kulübün finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz'ın TFF'deki başvurusunu bugün itibarıyla geri çektiğini söyledi.
Doğan, "Burak Yılmaz, TFF'ye yaptığı ihtar başvurusunu geri çekti. Kendisine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
- 8.10.2018 16:57
- Güncelleme: 9.10.2018 01:06
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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