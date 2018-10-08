Oh be Sosa!
Müthiş bir frikik ile gözlerimizin pasını silen Sosa, bordo-mavili formayla çıktığı 35. maçında siftah yaptı. Tangocu son golünü Beşiktaş’ta atmıştı.
Trabzonsporlu Jose Sosa, Akhisar karşısında kazanılan zaferde büyük pay sahibi olmasının yanı sıra bordomavili formayla bir ilke de imza attı. 35. dakikada kazanılan serbest vuruşta 25 metreden şık bir vuruşla topu ağlara gönderip Fırtına'yı öne geçiren Arjantinli maestro, böylece geçen sezon başında geldiği Trabzonspor'da ilk golünü atmış oldu. Bu gol ayrıca Sosa'nın 2 sezonluk suskunluğunu da bozdu. 33 yaşındaki futbolcu, 2016-2017'de Milan'da 19 maçta forma giyip gol ve asist üretemememişti. Tangocu, geçen sezon da Trabzonspor'da 27 karşılaşmada görev almasına rağmen sezonu golsüz bitirmiş; sadece 2 asist yapabilmişti. 33 yaşındaki yıldız son golünü 872 gün önce 18 Mayıs 2016'da Beşiktaş formasıyla Konyaspor'a karşı atmış, aynı sezon 9 gol ve 13 asistlik performans sergilemişti. Sosa dün maç sonrası yaptığı açıklamada şanssızlığı kırdığını dile getirdi. Yıldız futbolcu, "Deplasmanda oynamak hiç kolay değildir. Galibiyet için gelmiştir, Gol attığım için kendi adıma da mutluyum" dedi.
BU ZAFER ÜNAL HOCA İÇİN
Annesinin cenazesi için Konya'ya giden teknik direktör Ünal Karaman'ın yokluğunda takım yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'e emanetti. Çimşir maç sonrası, "Öncelikle bu maçın galibiyetini Ünal hocaya armağan edelim. Belki bir nebze olsun acısını dindirmiş oluruz. Sosa'nın golü attıktan sonra oyun bizim elimizde oldu. Maçın geneline bakıldığında kazanmayı hak eden bizdik" dedi.
BU ZAFER ÜNAL HOCA İÇİN
Annesinin cenazesi için Konya'ya giden teknik direktör Ünal Karaman'ın yokluğunda takım yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'e emanetti. Çimşir maç sonrası, "Öncelikle bu maçın galibiyetini Ünal hocaya armağan edelim. Belki bir nebze olsun acısını dindirmiş oluruz. Sosa'nın golü attıktan sonra oyun bizim elimizde oldu. Maçın geneline bakıldığında kazanmayı hak eden bizdik" dedi.
- 8.10.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
Toplam 2
Yorum
ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
-
Ünal Karaman'ın acı günü
Toplam 1
Yorum
ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
-
Beşiktaş sonunu getiremedi! Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
Toplam 2
Yorum
PAŞA AH ULAN RIZA.....
Oh be Sosa! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.