Belediyeden saha desteği
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor'un talebi ile Haluk Ulusoy Tesisleri'nin olduğu alana saha yapıp kulübe devredecek. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu konu ile ilgili protokole imza koydu.
- 8.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
Toplam 2
Yorum
ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
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Ünal Karaman'ın acı günü
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ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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Beşiktaş sonunu getiremedi! Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
Toplam 2
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PAŞA AH ULAN RIZA.....
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