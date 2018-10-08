Belediyeden saha desteği – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Belediyeden saha desteği

    Belediyeden saha desteği
    Belediyesi, 'un talebi ile Tesisleri'nin olduğu alana saha yapıp kulübe devredecek. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu konu ile ilgili protokole imza koydu.
    1. 8.10.2018
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