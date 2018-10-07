Maç Sonucu | Akhisarspor 1-3 Trabzonspor | ÖZET
Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor zorlu Akhisarspor deplasmanına konuk oldu.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlandı.
Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada bordo mavili ekipten Jose Sosa 35. dakikada gol perdesini açarken, Burak Yılmaz'ın 43. dakikada attığı penaltı golüyle fark ikiye çıktı, Trabzonspor, Filip Novak'ın 67. dakikada kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi.
Akhisarspor'un tek golü 77. dakikada penaltıdan Yehven Seleznyov'la gelirken, karşılaşmayı Trabzonspor 3-1'lik skorla galip tamamladı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 13 puana ulaşarak ligde 5. sıraya yükseldi; 17. sıradaki Akhisarspor ise 5 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Güray'ın pasında sol çapraz pozisyonda topla buluşan Josue, bekletmeden ortasını yaptı. Ceza sahasında meşin yuvarlağı kontrol eden Manu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı.
35. dakikada Trabzonspor, Sosa ile öne geçti. Ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arjantinli oyuncu, meşin yuvarlağı barajın üstünden kaleye göndererek filelerle buluşturdu: 0-1.
42. dakikada Karadeniz ekibi farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega, Caner Osmanpaşa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler'in penaltı kararı verdiği pozisyonda, atışı kullanan Burak Yılmaz, kalecinin sağında topu ağlarla gönderdi: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
47 dakikada ceza sahası dışında sol çapraz pozisyonda topla buluşan Josue, şutunu attı, kaleci Onur Recep Kıvrak, soluna uzanarak golü önledi.
61. dakikada Abdülkadir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Burak Yılmaz, şutunu attı. Kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
65. dakikada Akhisarspor, gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Josue'nin attığı sert şutu kaleci Onur Kıvrak, kurtardı.
67. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Pereira'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Novak, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.
76. dakikada Akhisarspor'un golü geldi. Ev sahibi ekibin kullandığı serbest atışta top baraja çarparak, kornere çıktı. Pozisyon için Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvuran hakem Halil Umut Meler, Burak Yılmaz'ın topa elle müdahale ettiğini tespit ederek, penaltı kararı verdi. Atış için topun başına geçen Seleznov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.
87. dakikada Dany'nin kısa düşen geri pasında topla buluşan Burak Yılmaz, kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. Burak'ın kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.
Müsabaka, Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
- 7.10.2018 21:05
- Güncelleme: 7.10.2018 22:00
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"Bir aslan asla ölmez"
Toplam 1
Yorum
fenerbahçeli seni klube sokmam aslan parçası tek üzüldüğüm nokta volkan yoksa takımın yarısı gitse kadro dışı kalsa umurumda değil ne verdiniz takıma boş
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Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
Toplam 1
Yorum
can acısı bu adam resmen idda oynamassa bu kadar hakarete varan sözler söylemez mhk ve hakeme !!! dava acılsa kaybeder KESİN
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
Maç Sonucu | Akhisarspor 1-3 Trabzonspor | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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