Maç Sonucu | Akhisarspor 1-3 Trabzonspor | ÖZET

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor zorlu Akhisarspor deplasmanına konuk oldu.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlandı.

Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada bordo mavili ekipten Jose Sosa 35. dakikada gol perdesini açarken, Burak Yılmaz'ın 43. dakikada attığı penaltı golüyle fark ikiye çıktı, Trabzonspor, Filip Novak'ın 67. dakikada kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi.

Akhisarspor'un tek golü 77. dakikada penaltıdan Yehven Seleznyov'la gelirken, karşılaşmayı Trabzonspor 3-1'lik skorla galip tamamladı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 13 puana ulaşarak ligde 5. sıraya yükseldi; 17. sıradaki Akhisarspor ise 5 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Güray'ın pasında sol çapraz pozisyonda topla buluşan Josue, bekletmeden ortasını yaptı. Ceza sahasında meşin yuvarlağı kontrol eden Manu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı.

35. dakikada Trabzonspor, Sosa ile öne geçti. Ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arjantinli oyuncu, meşin yuvarlağı barajın üstünden kaleye göndererek filelerle buluşturdu: 0-1.

42. dakikada Karadeniz ekibi farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega, Caner Osmanpaşa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler'in penaltı kararı verdiği pozisyonda, atışı kullanan Burak Yılmaz, kalecinin sağında topu ağlarla gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

47 dakikada ceza sahası dışında sol çapraz pozisyonda topla buluşan Josue, şutunu attı, kaleci Onur Recep Kıvrak, soluna uzanarak golü önledi.

61. dakikada Abdülkadir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Burak Yılmaz, şutunu attı. Kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

65. dakikada Akhisarspor, gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Josue'nin attığı sert şutu kaleci Onur Kıvrak, kurtardı.

67. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Pereira'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Novak, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

76. dakikada Akhisarspor'un golü geldi. Ev sahibi ekibin kullandığı serbest atışta top baraja çarparak, kornere çıktı. Pozisyon için Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvuran hakem Halil Umut Meler, Burak Yılmaz'ın topa elle müdahale ettiğini tespit ederek, penaltı kararı verdi. Atış için topun başına geçen Seleznov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

87. dakikada Dany'nin kısa düşen geri pasında topla buluşan Burak Yılmaz, kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. Burak'ın kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

Müsabaka, Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.