Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Cimşir, bu sezon ligde aldıkları ilk deplasman galibiyetini annesini kaybeden teknik direktörleri Ünal Karaman’a armağan ettiklerini söyledi.
Akhisarspor'un Avrupa maçı oynadığı için yorgun olduğunu dile getiren Cimşir, Akhisarspor'un çok kaliteli bir takım olduğunu ve önümüzdeki günlerde toparlanmalarını temenni ettiklerini söyledi.
- 7.10.2018 21:36
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"Bir aslan asla ölmez"
Toplam 1
Yorum
fenerbahçeli seni klube sokmam aslan parçası tek üzüldüğüm nokta volkan yoksa takımın yarısı gitse kadro dışı kalsa umurumda değil ne verdiniz takıma boş
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Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
Toplam 1
Yorum
can acısı bu adam resmen idda oynamassa bu kadar hakarete varan sözler söylemez mhk ve hakeme !!! dava acılsa kaybeder KESİN
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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