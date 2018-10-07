Ege'de Fırtına!
Bordo-mavililer, Kasımpaşa’nın ardından Akhisarspor’u da yenerek hem seri başlatmak hem de dış sahada bu sezon siftah yapmak istiyor
AKHİSAR HEP ÇELMELİYOR
Trabzonspor ile Akhisarspor ligde 13. kez karşılaşacak. Bugüne kadar oynanan 12 maçta bordo-mavililer 4 galibiyet elde ederken, Akhisarspor ise 5 kez sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu. 3 mücadele berabere sonuçlandı. Fırtına 18 gol atarken, Akhisarspor ise 22 gol atmayı başardı.
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Son deplasman galibiyetini geçen sezon 13 Mayıs 2018'de 3-1'lik skorla Bursaspor karşısında alan Trabzonspor, 147 gündür dış sahada kazanamıyor.
KUCKA KADRO DIŞI
Bordo-mavili takımda alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet eden Juraj Kucka kadroya alınmadı. Teknik direktör Ünal Karaman, sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile Ibanez'i de Trabzon'da bıraktı.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Fırtına, Akhisarspor maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalar uygulandığı bildirildi.
Spor Toto Süper Ligi'nde geçtiğimiz hafta sahasında 2-0 geriden gelerek Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup eden Trabzonspor, bugün deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak. Fırtına'da hedef kazanıp hem seri başlatmak hem de bu sezon dış sahada ilk galibiyetini almak. Bordo-mavililer ligde rakip sahada oynadığı 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve bir beraberlik elde etmişti.
ÇİFT FORVETLİ SİSTEME DEVAM
Trabzonspor'un sahaya yine çift forvetle çıkması bekleniyor. Kalede kaptan Onur, savunmada Pereira, Toure, Hosseini, Novak, ön liberoda Onazi, Sosa, kanatlarda Abdülkadir ile Yusuf ileride ise geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya 2'şer gol atan Burak Yılmaz ve Rodallega ikilisi yer alacak. Cezası biten Yusuf Yazıcı onbire dönerken, kadroya alınmayan Kucka'nın yerine ise ön liberoda Sosa yer alacak.
ANNE ACISI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maç öncesi anne acısıyla sarsıldı. Tecrübeli çalıştırıcının Konya'da yaşayan annesi Şefika Karaman, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Haberi İzmir'de alan Karaman büyük üzüntü yaşarken, bugün Konya'da cenazeye katılacak.
TAZİYE YAĞMURU
Ünal Karaman'ın Akhisarspor ile oynanacak maça yetişememesi halinde akşam takımın başında yardımcısı Hüseyin Çimşir yer alacak. Başta bordo-mavili yönetim olmak üzere, Futbol Federasyonu ve kulüpler, Ünal Karaman için başsağlığı mesajı yayınladılar. Fotomaç olarak biz de merhume Şefika Karaman'a Allah'tan rahmet diliyoruz.
OLCAY ŞAHAN VE AKBAŞ DÖNDÜ
Kasımpaşa maçı öncesi yapılan antrenmanlarda isteksiz gözüken Olcay Şahan ile hafif sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş kadroya alınmamıştı. Teknik direktör Ünal Karaman, özür dileyen Olcay'ın yanı sıra Mustafa'yı da Akhisarspor kafilesine dahil etti. İki oyuncu bugün yedek soyunacak.
İSTİKRAR GEREK
Joao Pereira, skor anlamında da artık istikrar yakalamaları gerektiğini söyledi: "Bu sezon genel olarak iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ancak yaşadığımız şanssızlıklar vardı. Bunları da geride bırakmalıyız. Akhisar'dan istediğimizi alırsak coşkumuz artar."
1461 BERABERE
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden pilot takım 1461 Trabzon sahasında Cizrespor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavili takımın gollerini 6. dakikada Sami Can Özkan ve 88'de Furkan Tütüncü kaydeti. 1461 bu sonuçla puanını 8'e yükseltirken, 9'uncu sırada kaldı.
BORSADA TEK KAZANDIRAN TRABZON
BORSA İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ay yatırımcısına tek kazandıran Trabzonspor Sportif AŞ oldu. Bordo-mavili kulübün hisseleri eylül ayında yüzde 4.8 yükseldi. Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 6.3, G.Saray'ın yüzde 3.6, Beşiktaş'ın ise yüzde 3,5 değer kaybetti.
TEOFİLO İÇİN YENİ DAVA!
Trabzonspor, Teofilo'nun transfer bedelinin son taksidi olan 400 bin euro'yu 6 yıldır ödemeyen Racing Club'ün peşini bırakmıyor. TFF ve CAS'tan olumlu yanıt almasına rağmen parayı tahsil edemeyen bordo-mavililer, Arjantin'de bir avukat tutup kararın bu ülkede de tanınması için dava açtı.
İSKENDER VE ERKULOĞLU ANILDI
Kulübün eski divan kurulu üyesi, genel kaptanı ve asbaşkanı Kenan İskender ile eski genel sekreteri Zeki Erkuloğlu vefat yıldönümlerinde mezarları başında dualarla anıldı. Törene eski başkanlardan Faruk Özak, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve yöneticiler de katıldı.
GELİRLER 75 MİLYON ARTTI
Üç aylık faaliyet raporunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Özet bilançoya göre kulüp gelirleri 74 milyon lira arttı. 1 Haziran 2017'de 25 milyon lira olan gelirler, 1 Haziran 2018'de 100 milyon liraya yükseldi. En büyük gelir kalemi ise 54 milyon lira ile futbolcu satışları oldu.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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