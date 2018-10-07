Ege'de Fırtına!
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Ege'de Fırtına!

    Ege'de Fırtına!

    Bordo-mavililer, Kasımpaşa’nın ardından Akhisarspor’u da yenerek hem seri başlatmak hem de dış sahada bu sezon siftah yapmak istiyor

    AKHİSAR HEP ÇELMELİYOR


    ile Akhisarspor ligde 13. kez karşılaşacak. Bugüne kadar oynanan 12 maçta bordo-mavililer 4 galibiyet elde ederken, Akhisarspor ise 5 kez sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu. 3 mücadele berabere sonuçlandı. Fırtına 18 gol atarken, Akhisarspor ise 22 gol atmayı başardı.

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    Son deplasman galibiyetini geçen sezon 13 Mayıs 2018'de 3-1'lik skorla Bursaspor karşısında alan , 147 gündür dış sahada kazanamıyor.

    KUCKA KADRO DIŞI


    Bordo-mavili takımda alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet eden Juraj Kucka kadroya alınmadı. Teknik direktör , sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile Ibanez'i de Trabzon'da bıraktı.

    HAZIRLIKLAR TAMAM


    Fırtına, Akhisarspor maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalar uygulandığı bildirildi.

    Spor Toto Süper Ligi'nde geçtiğimiz hafta sahasında 2-0 geriden gelerek Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup eden Trabzonspor, bugün deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak. Fırtına'da hedef kazanıp hem seri başlatmak hem de bu sezon dış sahada ilk galibiyetini almak. Bordo-mavililer ligde rakip sahada oynadığı 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve bir beraberlik elde etmişti.

    ÇİFT FORVETLİ SİSTEME DEVAM


    Trabzonspor'un sahaya yine çift forvetle çıkması bekleniyor. Kalede kaptan Onur, savunmada Pereira, Toure, Hosseini, Novak, ön liberoda Onazi, Sosa, kanatlarda Abdülkadir ile Yusuf ileride ise geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya 2'şer gol atan ve Rodallega ikilisi yer alacak. Cezası biten Yusuf Yazıcı onbire dönerken, kadroya alınmayan Kucka'nın yerine ise ön liberoda Sosa yer alacak.

    ANNE ACISI


    Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maç öncesi anne acısıyla sarsıldı. Tecrübeli çalıştırıcının Konya'da yaşayan annesi Şefika Karaman, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Haberi İzmir'de alan Karaman büyük üzüntü yaşarken, bugün Konya'da cenazeye katılacak.

    TAZİYE YAĞMURU


    Ünal Karaman'ın Akhisarspor ile oynanacak maça yetişememesi halinde akşam takımın başında yardımcısı Hüseyin Çimşir yer alacak. Başta bordo-mavili yönetim olmak üzere, Futbol Federasyonu ve kulüpler, Ünal Karaman için başsağlığı mesajı yayınladılar. Fotomaç olarak biz de merhume Şefika Karaman'a Allah'tan rahmet diliyoruz.

    OLCAY ŞAHAN VE AKBAŞ DÖNDÜ


    Kasımpaşa maçı öncesi yapılan antrenmanlarda isteksiz gözüken ile hafif sakatlığı bulunan kadroya alınmamıştı. Teknik direktör Ünal Karaman, özür dileyen Olcay'ın yanı sıra Mustafa'yı da Akhisarspor kafilesine dahil etti. İki oyuncu bugün yedek soyunacak.

    İSTİKRAR GEREK


    Joao Pereira, skor anlamında da artık istikrar yakalamaları gerektiğini söyledi: "Bu sezon genel olarak iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ancak yaşadığımız şanssızlıklar vardı. Bunları da geride bırakmalıyız. Akhisar'dan istediğimizi alırsak coşkumuz artar."

    1461 BERABERE


    Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden pilot takım 1461 Trabzon sahasında Cizrespor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavili takımın gollerini 6. dakikada Sami Can Özkan ve 88'de Furkan Tütüncü kaydeti. 1461 bu sonuçla puanını 8'e yükseltirken, 9'uncu sırada kaldı.

    BORSADA TEK KAZANDIRAN TRABZON


    BORSA İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ay yatırımcısına tek kazandıran Trabzonspor Sportif AŞ oldu. Bordo-mavili kulübün hisseleri eylül ayında yüzde 4.8 yükseldi. Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 6.3, G.Saray'ın yüzde 3.6, Beşiktaş'ın ise yüzde 3,5 değer kaybetti.

    TEOFİLO İÇİN YENİ DAVA!


    Trabzonspor, Teofilo'nun transfer bedelinin son taksidi olan 400 bin euro'yu 6 yıldır ödemeyen Racing Club'ün peşini bırakmıyor. TFF ve CAS'tan olumlu yanıt almasına rağmen parayı tahsil edemeyen bordo-mavililer, Arjantin'de bir avukat tutup kararın bu ülkede de tanınması için dava açtı.

    İSKENDER VE ERKULOĞLU ANILDI


    Kulübün eski divan kurulu üyesi, genel kaptanı ve asbaşkanı Kenan İskender ile eski genel sekreteri Zeki Erkuloğlu vefat yıldönümlerinde mezarları başında dualarla anıldı. Törene eski başkanlardan Faruk Özak, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve yöneticiler de katıldı.

    GELİRLER 75 MİLYON ARTTI


    Üç aylık faaliyet raporunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Özet bilançoya göre kulüp gelirleri 74 milyon lira arttı. 1 Haziran 2017'de 25 milyon lira olan gelirler, 1 Haziran 2018'de 100 milyon liraya yükseldi. En büyük gelir kalemi ise 54 milyon lira ile futbolcu satışları oldu.
    1. 7.10.2018
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