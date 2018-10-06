Yolculuk bugün 12’de

Trabzonspor, Akhisar deplasmanına gidiyor.

Bordo-mavili takım, Akhisarspor ile yarın oynayacağı maç için bugün gidiyor. Takım, saat 09.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştirdikten sonra 12.05'te tarifeli uçakla İzmir'e hareket edecek. Bordo-mavili ekip ardından kara yoluyla Manisa'ya geçecek.