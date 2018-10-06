Yolculuk bugün 12’de
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Yolculuk bugün 12’de

    Yolculuk bugün 12’de

    , Akhisar deplasmanına gidiyor.

    Bordo-mavili takım, Akhisarspor ile yarın oynayacağı maç için bugün gidiyor. Takım, saat 09.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştirdikten sonra 12.05'te tarifeli uçakla İzmir'e hareket edecek. Bordo-mavili ekip ardından kara yoluyla Manisa'ya geçecek.
    1. 6.10.2018
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