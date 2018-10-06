Ünal Karaman'ın acı günü – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    'ın acı günü

    Ünal Karaman'ın acı günü

    Trabzonspor Teknik Direktörü 'ın annesi vefat etti.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Karaman'ın 'da yaşayan annesi 'ın, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

    Açıklamada, "Şefika Karaman'a Allah'tan rahmet, ve ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.


    1. 6.10.2018 16:29
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