Trabzonspor İzmir'e gitti
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    'e gitti

    Trabzonspor İzmir'e gitti

    'in 8. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan , 'e gitti.

    , 'nde, Akhisarspor maçına yönelik yaptığı taktik çalışmasının ardından Türk Hava Yollarına () ait özel bir uçak ile saat 12.05 sıralarında Trabzon'dan 'e hareket etti. Bordo-mavililer daha sonra buradan kara yolu ile 'ya geçerek kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

    Trabzonspor kafilesinde 22 futbolcu yer aldı. Alacaklarından dolayı bordo-mavili kulübü 'ya şikayet eden Slovak oyuncu Kucka kafilede yer almazken, sakatlıkları nedeniyle Ibanez ve Kamil Ahmet Çörekçi kadroda bulunmuyor. Bazı yöneticiler de takımla birlikte İzmir'e gitti.

    1. 6.10.2018 12:14
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