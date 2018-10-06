Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Akhisarspor maçına yönelik yaptığı taktik çalışmasının ardından Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile saat 12.05 sıralarında Trabzon'dan İzmir'e hareket etti. Bordo-mavililer daha sonra buradan kara yolu ile Manisa'ya geçerek kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.



Trabzonspor kafilesinde 22 futbolcu yer aldı. Alacaklarından dolayı bordo-mavili kulübü FIFA'ya şikayet eden Slovak oyuncu Kucka kafilede yer almazken, sakatlıkları nedeniyle Ibanez ve Kamil Ahmet Çörekçi kadroda bulunmuyor. Bazı yöneticiler de takımla birlikte İzmir'e gitti.