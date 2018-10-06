Trabzonspor, Akhisarspor karşısında ilk peşinde
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Akhisarspor'a konuk olacak.
Ligde bu sezon 3 dış saha maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, Akhisarspor karşısında ilk deplasman galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
Dış sahada Medipol Başakşehir'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, ilk 7 haftada topladığı 10 puanın sadece 1'ini deplasmanlarda elde ederken, bu kötü gidişatı Akhisarspor karşısında değiştirmenin mücadelesini yapacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Luis Ibanez dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
- 6.10.2018 11:15
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
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