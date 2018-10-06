Trabzonspor, Akhisarspor karşısında ilk peşinde – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    , karşısında ilk peşinde

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, <a href="/index/akhisarspor?id=2992b7ba-64e5-4e93-adbf-6916f6520177" class="" rel="tag">Akhisarspor</a> karşısında ilk peşinde

    , Spor 'in 8. haftasında yarın 'a konuk olacak.

    Ligde bu sezon 3 dış saha maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, karşısında ilk deplasman galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

    Dış sahada 'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan ekibi, ilk 7 haftada topladığı 10 puanın sadece 1'ini deplasmanlarda elde ederken, bu kötü gidişatı karşısında değiştirmenin mücadelesini yapacak.

    Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Kamil ve Luis Ibanez dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



    1. 6.10.2018 11:15
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