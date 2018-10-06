Novak ve Burak iyleşti
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    ve Burak iyleşti

    <a href="/index/novak?id=d5ead3a0-ff67-40aa-81a7-12439344258b" class="" rel="tag">Novak</a> ve Burak iyleşti

    Fırtına'da Akhisarspor maçı öncesi sakatlıkları bulunan ve tamamen iyileşti.

    Takımla birlikte çalışan iki oyuncu da teknik direktör 'ın görev vermesi durumunda kritik deplasmanda forma giyebilecek. Dün taktik çalışan takımda moraller yüksek.
    1. 6.10.2018
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