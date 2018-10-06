"İsraf etmeyin"

Ligde 7 maçın 6'sında da kalesinde gol gören Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, bu sorunu Akhisar maçı öncesi çözmek için harekete geçti. Karaman, savunmaya yönelik yaptırdığı çalışmalarda, "Rakibi karşılarken onun koşu temposuna ayak uydurun. Top gittiğinde rakibi bırakmayın, onunla devam edin.

Bire birde rakip sizi geçiyorsa sorun var demektir. Boşa enerji harcamayın. Alanya ve Göztepe maçlarında bunu yaptık. Hücumda kaybedince enerjinizi geriye koşmak için harcıyorsunuz. Bu boşa yakılan elektrik gibi. Boş adam bırakmayın. Rakibe hızlı hücum şansı vermeyin" uyarılarında bulundu.