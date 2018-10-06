"İsraf etmeyin"
Ünal Karaman, futbolcularını uyardı: Bire birde rakip sizi geçiyorsa sorun var demektir. Hücumda top kaybedince enerjiyi geriye koşmak için harcıyorsunuz
Ligde 7 maçın 6'sında da kalesinde gol gören Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, bu sorunu Akhisar maçı öncesi çözmek için harekete geçti. Karaman, savunmaya yönelik yaptırdığı çalışmalarda, "Rakibi karşılarken onun koşu temposuna ayak uydurun. Top gittiğinde rakibi bırakmayın, onunla devam edin.
Bire birde rakip sizi geçiyorsa sorun var demektir. Boşa enerji harcamayın. Alanya ve Göztepe maçlarında bunu yaptık. Hücumda kaybedince enerjinizi geriye koşmak için harcıyorsunuz. Bu boşa yakılan elektrik gibi. Boş adam bırakmayın. Rakibe hızlı hücum şansı vermeyin" uyarılarında bulundu.
- 6.10.2018
-
Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
-
Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
-
Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
"İsraf etmeyin" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.