"İsraf etmeyin"
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    "İsraf etmeyin"

    "İsraf etmeyin"

    , futbolcularını uyardı: Bire birde rakip sizi geçiyorsa sorun var demektir. Hücumda top kaybedince enerjiyi geriye koşmak için harcıyorsunuz

    Ligde 7 maçın 6'sında da kalesinde gol gören 'da teknik direktör , bu sorunu Akhisar maçı öncesi çözmek için harekete geçti. Karaman, savunmaya yönelik yaptırdığı çalışmalarda, "Rakibi karşılarken onun koşu temposuna ayak uydurun. Top gittiğinde rakibi bırakmayın, onunla devam edin.

    Bire birde rakip sizi geçiyorsa sorun var demektir. Boşa enerji harcamayın. Alanya ve Göztepe maçlarında bunu yaptık. Hücumda kaybedince enerjinizi geriye koşmak için harcıyorsunuz. Bu boşa yakılan elektrik gibi. Boş adam bırakmayın. Rakibe hızlı hücum şansı vermeyin" uyarılarında bulundu.

    1. 6.10.2018
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