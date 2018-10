Geçtiğimiz sezonun 2 kupalı flaş ekibi Akhisarspor, Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde Standard Liege'e 2-1 mağlup olmuştu. Avrupa Ligi'nde ilk golünü atan ancak puanı kurtaramayan Akhisarspor, Trabzonspor'u konuk edecek.

Akhisarspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Akhisarspor - Trabzonspor maçı 7 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak ve zorlu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Akhisarspor - Trabzonspor maçı beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.



TRABZONSPOR'DA GÜNDEM SAVUNMA

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 7 maçın 6'sında da kalesinde gol gören Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, bu sorunu çözmek için harekete geçti. Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray maçı hariç diğer 6 maçta da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor'da öncelikli gündem savunma hattı. Ligde en çok gol atan ve en çok gol yiyen takımlar arasında yer alan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın, hafta boyunca en çok üzerinde durduğu konuların başında savunma güvenliği yer aldı.

KARAMAN: "HER DÖNÜŞTE POZİSYON VERMEYİN"

Futbolculardan daha dikkatli olmalarını isteyen Karaman, savunmaya yönelik yaptırdığı çalışmalarda, "Topa sahip olun. Savunmada rakibi karşılarken onun koşu temposuna ayak uydurun. Top gittiğinde rakibi bırakmayın, onunla devam edin. Rakiple mesafenizi iyi ayarlayın. Birebirde rakip sizi geçiyorsa sorun var demektir. Paylaşımları, göz takibini iyi yapın. Boşa gereksiz enerji harcamayın. Alanya ve Göztepe maçlarında bunu yaptık. Hücumda kaybedince enerjinizi geriye koşmak için harcıyorsunuz. Her dönüşte pozisyon vermeyin. Doğru zamanda doğru işler yapın. Topun dönüşüne göre hemen pozisyon almak gerekiyor. Boş adam bırakmayın. Hızlı hücum şansı vermeyin" uyarılarında bulundu.



TRABZONSPOR DEPLASMAN FOBİSİNİ YENMEK İSTİYOR

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde bu sezon ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almanın planlarını yapıyor. Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. İlk olarak Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, Ankaragücü ile 2-2 berabere kalmıştı. Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen bordo-mavililer, 147 günlük deplasman galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.



BURAK YILMAZ'IN AKHİSARSPOR'A BOŞU YOK

Bu sezon Trabzonspor forması altın oynadığı 3 maçta 3 gol atan Burak Yılmaz, Akhisarspor'a karşı oynadığı maçları boş geçmiyor. Golcü oyuncu Trabzonspor ve Galatasaray formaları altında Akhisarspor'a karşı giydiği 8 maçta toplam 9 gole imza attı.