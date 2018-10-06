147 günlük fobi bitecek
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    147 günlük fobi bitecek

    147 günlük fobi bitecek

    Süper Lig'de deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak , hocası yönetiminde bu sezon ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

    Bordo-mavililer 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Fırtına 147 günlük deplasman galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.
    1. 6.10.2018
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