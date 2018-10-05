Trabzonspor’da gündem savunma – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    ’da gündem savunma

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>’da gündem savunma

    Spor Toto 'de oynadığı 7 maçın 6’sında da kalesinde gol gören ’da teknik direktör , bu sorunu çözmek için harekete geçti.

    Bu sezon 'de Galatasaray maçı hariç diğer 6 maçta da kalesini gole kapatamayan 'da öncelikli gündem savunma hattı. Ligde en çok gol atan ve en çok gol yiyen takımlar arasında yer alan bordo-mavililerde teknik direktör 'ın, hafta boyunca en çok üzerinde durduğu konuların başında savunma güvenliği yer aldı.

    KARAMAN: "HER DÖNÜŞTE POZİSYON VERMEYİN"
    Futbolculardan daha dikkatli olmalarını isteyen Karaman, savunmaya yönelik yaptırdığı çalışmalarda, "Topa sahip olun. Savunmada rakibi karşılarken onun koşu temposuna ayak uydurun. Top gittiğinde rakibi bırakmayın, onunla devam edin. Rakiple mesafenizi iyi ayarlayın. Birebirde rakip sizi geçiyorsa sorun var demektir. Paylaşımları, göz takibini iyi yapın. Boşa gereksiz enerji harcamayın. Alanya ve Göztepe maçlarında bunu yaptık. Hücumda kaybedince enerjinizi geriye koşmak için harcıyorsunuz. Her dönüşte pozisyon vermeyin. Doğru zamanda doğru işler yapın. Topun dönüşüne göre hemen pozisyon almak gerekiyor. Boş adam bırakmayın. Hızlı hücum şansı vermeyin" uyarılarında bulundu.

    1. 5.10.2018 12:17
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