Trabzonspor deplasman fobisini yenmek istiyor
Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde bu sezon ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.
BURAK YILMAZ'IN AKHİSARSPOR'A BOŞU YOK
Bu sezon Trabzonspor forması altın oynadığı 3 maçta 3 gol atan Burak Yılmaz, Akhisarspor'a karşı oynadığı maçları boş geçmiyor. Golcü oyuncu Trabzonspor ve Galatasaray formaları altında Akhisarspor'a karşı giydiği 8 maçta toplam 9 gole imza attı.
YOLCULUK YARIN
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maç için yarın İzmir'e hareket edecek. Bordo-mavililer, yarın saat 09.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştirdikten sonra aynı gün 12.05'te tarifeli uçakla İzmir'e hareket edecek. Bordo-mavililer ardından kara yoluyla Manisa'ya hareket edecek.
- 5.10.2018 11:27
- Güncelleme: 5.10.2018 11:27
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 7
Yorum
KURT ADAM Şenol hoca, artık kafan çalışmıyor. Bırak bu işi. Git torunlarını sev. Geçen yıl şampiyonluktan ettin. Bu yıl ise oynattığın futbol ortada.
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Oumar Niasse Galatasaray'a çok yakın!
Toplam 2
Yorum
serdar akay_transfer ve gs :)))) son 6.7 yılda yapılan transferlerden 100 milyon € zarar etmiş 1 gs ,bu yılda gönderilmeye çalışılan transferler.belhande,maicon,fegholi vs..
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ aynen öyle sahaya saçma sapan bir kadro ile çıkarak rakibini küçümsedin ! sen ve sahadaki futbolcularda hiç ciddiyet yoktu !
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