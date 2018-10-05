Trabzonspor deplasman fobisini yenmek istiyor – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    deplasman fobisini yenmek istiyor

    Trabzonspor deplasman fobisini yenmek istiyor

    ’de deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan , Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde bu sezon ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

    7 Ekim Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan , rakibi karşısında bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almanın planlarını yapıyor. Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. İlk olarak 'e 2-0 yenilen ekibi, Ankaragücü ile 2-2 berabere kalmıştı. Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen bordo-mavililer, 147 günlük deplasman galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

    'IN AKHİSARSPOR'A BOŞU YOK
    Bu sezon Trabzonspor forması altın oynadığı 3 maçta 3 gol atan Burak Yılmaz, Akhisarspor'a karşı oynadığı maçları boş geçmiyor. Golcü oyuncu Trabzonspor ve formaları altında Akhisarspor'a karşı giydiği 8 maçta toplam 9 gole imza attı.

    YOLCULUK YARIN
    Trabzonspor, 'in 8. haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maç için yarın 'e hareket edecek. Bordo-mavililer, yarın saat 09.00'da 'nde son antrenmanını gerçekleştirdikten sonra aynı gün 12.05'te tarifeli uçakla İzmir'e hareket edecek. Bordo-mavililer ardından kara yoluyla 'ya hareket edecek.
    1. 5.10.2018 11:27
    2. Güncelleme: 5.10.2018 11:27
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