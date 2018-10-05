O hataları görmek istemiyorum! – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    O hataları görmek istemiyorum!

    O hataları görmek istemiyorum!
    Teknik direktör son haftalarda yapılan basit top kayıplarına çözüm arıyor. Çalışmaları sık sık durduran tecrübeli teknik adam, "Alanya karşısında yaptık, maçında yaptık ve son olarak sınavında tekrarladık. Artık bu hataların bir son bulması gerekiyor. Herkes pas atacağı adamı iyi belirleyip acele karar vermekten kaçınmalı. Gol atmak tabii ki önemli ama yememeyi de öğrenmeliyiz" diyerek uyarıyor. Son idmanda da bu hatalar üzerinde duran Karaman, özellikle savunma oyuncularını daha dikkatli olmaya davet etti.
    1. 5.10.2018
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