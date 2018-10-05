Muharrem Usta'ya dava açılacak! – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    'ya dava açılacak!

    Muharrem Usta'ya dava açılacak!

    Yapılan açıklamada, “Bağımsız denetleme kurulunun raporu doğrultusunda eski yönetimin kulübü uğrattığı zararlar faiziyle tahsil edilecektir” denildi.

    yönetimi, göreve geldikten kısa bir süre sonra geçmişe ait hesapların inceleneceğini duyurmuştu. tarafından yapılan incelemeler geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış ve eski yönetimin ekonomik anlamda aldığı kararlar ve kulübün uğradığı zararlar kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu sürecin ardından konunun yargıya taşınıp taşınmaması adına yönetim kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda oy birliği ile eski yönetimin ve eski başkan 'nın mahkemeye verilmesi kararı alındı.

    Yapılan açıklama şöyle: "Bağımsız Denetim Şirketi tarafından bir önceki dönem yönetim kurulunun hesaplarının incelenmesine dair hazırlanan raporla ilgili hukuki girişimlere başladık. Paporda belirtildiği üzere, Trabzonspor'a bir önceki dönem verilen zararların tamamı dönemin yönetim kurulu başkanının alacağından yasal faiziyle birlikte mahsup edilecektir. Raporda yer alan hususların tamamıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır. 'na sevk hususunu Yönetim Kurulumuz ayrıca değerlendirecektir."

    İşte zarar maddeleri
    Bağımsız Denetleme şirketi raporunda şu tespitleri yaptı:

    -, ve Aykut Demir nedeniyle 35 milyon 859 bin 442 zarar edildi.
    -Kulübe TL olarak borç veren Usta, euro geri aldı, kur farkından 3 milyon 242 bin TL kâr etti.
    - 9 milyon TL gönderildi.
    1. 5.10.2018
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