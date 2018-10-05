Muharrem Usta'ya dava açılacak!
Yapılan açıklamada, “Bağımsız denetleme kurulunun raporu doğrultusunda eski yönetimin kulübü uğrattığı zararlar faiziyle tahsil edilecektir” denildi.
Yapılan açıklama şöyle: "Bağımsız Denetim Şirketi tarafından bir önceki dönem yönetim kurulunun hesaplarının incelenmesine dair hazırlanan raporla ilgili hukuki girişimlere başladık. Paporda belirtildiği üzere, Trabzonspor'a bir önceki dönem verilen zararların tamamı dönemin yönetim kurulu başkanının alacağından yasal faiziyle birlikte mahsup edilecektir. Raporda yer alan hususların tamamıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır. Disiplin Kurulu'na sevk hususunu Yönetim Kurulumuz ayrıca değerlendirecektir."
İşte zarar maddeleri
Bağımsız Denetleme şirketi raporunda şu tespitleri yaptı:
-Ersun Yanal, Özer Hurmacı ve Aykut Demir nedeniyle 35 milyon 859 bin 442 TL zarar edildi.
-Kulübe TL olarak borç veren Usta, euro geri aldı, kur farkından 3 milyon 242 bin TL kâr etti.
-Basketbola 9 milyon TL gönderildi.
- 5.10.2018
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
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