Kucka tehlikesi geçti!

Karadeniz ekibi, 56 milyon 172 bin TL tazminat ödemek zorunda kalmaktan son anda kurtuldu.

Bordo-mavili kulübü alacaklarından ötürü FIFA'ya şikayet eden Kucka, hem serbest kalacaktı hem de sözleşmesi gereği Karadeniz ekibinden 8 milyon euro tazminat alma hakkı elde edecekti.

Yönetim, Kucka'ya 970 bin euro ödeyerek, hem oyuncunun serbest kalmasını önledi hem de 8 milyon euro tazminat vermek zorunda olmaktan kurtuldu. Kucka'nın sözleşmesinde 'Parası gecikirse serbest kalır' maddesi var.