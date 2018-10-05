Kucka tehlikesi geçti! – Fotomaç – 05 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Kucka tehlikesi geçti!

    Kucka tehlikesi geçti!

    Jurac Kucka serbest kalacaktı ve 8 milyon euro alacaktı

    ekibi, 56 milyon 172 bin TL tazminat ödemek zorunda kalmaktan son anda kurtuldu.

    Bordo-mavili kulübü alacaklarından ötürü 'ya şikayet eden Kucka, hem serbest kalacaktı hem de sözleşmesi gereği Karadeniz ekibinden 8 milyon euro tazminat alma hakkı elde edecekti.

    Yönetim, Kucka'ya 970 bin euro ödeyerek, hem oyuncunun serbest kalmasını önledi hem de 8 milyon euro tazminat vermek zorunda olmaktan kurtuldu. Kucka'nın sözleşmesinde 'Parası gecikirse serbest kalır' maddesi var.

    1. 5.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kucka tehlikesi geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN