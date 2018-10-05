En skorer ikinci takım – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    En skorer ikinci takım

    En skorer ikinci takım
    Bordo-mavili takım, 'in ilk 7 haftalık periyodunda inişliçıkışlı bir performans sergilese de istatistiksel olarak takımın ortaya koyduğu başarı teknik heyeti memnun etti. 14 golle 'ın (15) ardından ligin en skorer ekiplerinden biri olan Fırtına'da bireysel performanslar da dikkat çekti.
    1. 5.10.2018
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