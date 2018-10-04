Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Basın Sözcümüz Zeyyat Kafkas: "Bir önceki döneme yönelik hazırlanan bağımsız denetim raporuyla ilgili hukuki girişimlere başlanmıştır!"

Basın Sözcümüz Zeyyat Kafkas, Bağımsız Denetim Şirketi tarafından bir önceki dönem yönetim kurulunun hesaplarının incelenmesine dair hazırlanan raporla ilgili hukuki girişimlere başladıklarını söyledi. Zeyyat Kafkas, ''Trabzonspor Kulübü'nün yönetiliş biçiminde artık şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları ön plandadır!'' dedi.

''Tüm spor kamuoyunun malumu olduğu üzere; kulübümüzün bir önceki dönem hesapları Bağımsız Denetim Şirketi tarafından incelenerek, tamamen somut verilerden oluşan kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır" diyen Kafkas'ın açıklamaları şu şekilde:

"Tarih boyunca hep ilkleri gerçekleştiren ve cesaretle attığı adımlar sayesinde Türk futboluna yön veren kulübümüzün Yönetim Kurulu, bu misyondan hareketle söz konusu raporda yer alan hususlar hakkında gereğinin yapılmasına yönelik ivedilikle harekete geçmiştir.

Bilinmelidir ki; Trabzonspor Kulübü'nün yönetiliş biçiminde artık şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları ön plandadır!

Bu kapsamda;

- Bağımsız Denetim Şirketi'nin raporunda belirtildiği üzere, Trabzonspor Kulübü'ne bir önceki dönem verilen zararların tamamı dönemin yönetim kurulu başkanının alacağından yasal faiziyle birlikte mahsup edilecektir.

- Raporda yer alan hususların tamamıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

- Disiplin Kurulu'na sevk hususunu Yönetim Kurulumuz ayrıca değerlendirecektir."