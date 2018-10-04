Trabzonspor'dan bir ilk! – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    'dan bir ilk!

    Trabzonspor'dan bir ilk!

    Yönetim, ’de bir ilke imza atarak yerli oyunculara yapılacak ödemeleri 5.2 TL’lik euro kuruna sabitliyor

    kulübü bir ilke imza atarak Başkan 'ın açıkladığı üzere yerli oyunculara sabit kurdan ödeme yapma kararı aldı. Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe giren Türk Lirası'nın kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar doğrultusunda, Kulüpler Birliği kulüpleri ile bir araya gelerek, yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5.2'lik sabit euro kuruna geçilmesi kararı almıştır. Trabzonspor olarak, Kulüpler Birliği'nin kararını son derece doğru buluyor, destekliyor ve büyük bir ekonomik sıkıntı içinde olan Türk futbolunun bu kararla birlikte nefes almasını temenni ediyoruz."
    1. 4.10.2018
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