Tahkim Kurulu Trabzonspor'u reddetti!
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    'u reddetti!

    <a href="/index/tahkim-kurulu?id=5b1cc8b9-b2a8-4bea-80ec-97fe0f065110" class="" rel="tag">Tahkim Kurulu</a> <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'u reddetti!

    Atiker Konyaspor Teknik Direktörü ile arasında devam eden davada , 'un başvurusunu reddetti.

    , ile arasında süren davada, bordo mavili ekibin başvurusunu reddederek 'a tazminat ödenmesine hükmetti.

    'den yapılan açıklamanın tam metni;

    " Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin, teknik adam Rıza Çalımbay ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin 'nun 19.07.2018 tarih ve E.2018/329 - K.2018/311 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir"

    Trabzonspor, Çalımbay'a 345 bin Euro ödeme yapacak.

    1. 4.10.2018 16:56
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