Tahkim Kurulu Trabzonspor'u reddetti!
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Trabzonspor arasında devam eden davada TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti.
TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor ile Rıza Çalımbay arasında süren davada, bordo mavili ekibin başvurusunu reddederek Rıza Çalımbay'a tazminat ödenmesine hükmetti.
TFF'den yapılan açıklamanın tam metni;
"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin, teknik adam Rıza Çalımbay ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 19.07.2018 tarih ve E.2018/329 - K.2018/311 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir"
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- 4.10.2018 16:56
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