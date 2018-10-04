TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor ile Rıza Çalımbay arasında süren davada, bordo mavili ekibin başvurusunu reddederek Rıza Çalımbay'a tazminat ödenmesine hükmetti.

TFF'den yapılan açıklamanın tam metni;

"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin, teknik adam Rıza Çalımbay ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 19.07.2018 tarih ve E.2018/329 - K.2018/311 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir"

Trabzonspor, Çalımbay'a 345 bin Euro ödeme yapacak.