Rodallega: "Hedefimiz ilk 4" – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Rodallega: "Hedefimiz ilk 4"

    Rodallega: "Hedefimiz ilk 4"

    gibi büyük takımlar her zaman zirveyi hedefler. En kötü ilk dört arasına girip Şampiyonlar veya ’ne gitmeliyiz”

    BU sezon forma giydiği 7 maçta 5 gol kaydeden, son 4-2 kazanılan maçında da 2 gol atan forvet Hugo Rodallega, kulübün dergisine konuştu. formasını giymenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ve teknik direktör 'ın kendisine büyük bir güven verdiğini vurgulayan Kolombiyalı forvet, "Kampın birinci gününden itibaren benimle yaptığı bütün konuşmalarında bu güveni hissettirdi. Hocamızın duyduğu güven bende çok büyük bir değişime neden oldu" dedi.

    RODALLEGA, hedefi konusunda da "Ben hep ilk 11'de olmak ve gol atmak isterim. Trabzonspor gibi büyük takımlar her zaman zirveyi hedefler. En kötü ilk dört takım arasında yer alıp, Şampiyonlar Ligi veya 'nde yer almalıyız" yorumunu yaptı. Dördüncü haftada oynanan G.Saray derbisine de değinen deneyimli forvet, bu konuda şunları söyledi: "Açıkçası kimse kaliteli kadrosu olan, ligin son şampiyonuna karşı bu skoru alacağımızı düşünmemiştir. Ancak biz tamamen bu düşünceyle sahaya çıktık ve galip geldik."

    GOL ATIP FIRCA YEDIM
    RODALLEGA Trabzon'da yaşadığı ilginç anıları da şöyle anlattı: "Benim attığım gol sonrası 2-1 kazanmıştık. Maç sonrası mutlu bir şekilde 'ye gittiğimde birisi beni durdurup neden tek bir gol attığımı sordu. Bir gol atmama sinirlenip en az 2-3 gol atmam gerektiğini söyledi. Gol atıp fırça yediğim bir anım oldu. Yine kazandığımız bir maçtan sonra eşimle birlikte balık yemeye gittik. Garson adımın Rodallega olduğunu öğrenince bizimle ilgilenmeyeceğini söyledi. Çok şaşırmıştım. Sonra arkadaşım nedenini öğrenip bize anlattı. Garson Trabzonlu değilmiş ve o hafta onun desteklediği takıma gol attığım için böyle yapmış. Sanırım Trabzon'da Trabzonsporlu olmayan tek kişiyle karşılaşmış oldum."

    AiLEM 'HUGUiTO' DER
    GEÇTIĞIMIZ sezon 28 numaralı formayı giyen ancak bu yıl 7 numaralı formayı tercih ederek formasının arkasına Huguito yazdıran Rodallega, bu değişim için şunları söyledi: " olduğumda eşimi arayarak numara seçme konusunda yardım istedim ve evlilik yıl dönümümüz dolayısıyla da 28 numarayı seçtim. Ancak bizim evlilik yıl dönümümüz 29'du. Yanlış hatırlamışım. Doğruyu öğrendiğimde ise kulübüm federasyona 28 numarayı bildirmişti. Bu sezon ise babamdan dolayı 7 numarayı seçtim. Çünkü babam futbolculuğunda 7 numara giyiyormuş. Ailem ve arkadaşlarım bana Huguito diye hitap eder. Onun için bu ismi yazdırdım."
    1. 4.10.2018
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