Rodallega: "Hedefimiz ilk 4"
“Trabzonspor gibi büyük takımlar her zaman zirveyi hedefler. En kötü ilk dört arasına girip Şampiyonlar veya Avrupa Ligi’ne gitmeliyiz”
RODALLEGA, hedefi konusunda da "Ben hep ilk 11'de olmak ve gol atmak isterim. Trabzonspor gibi büyük takımlar her zaman zirveyi hedefler. En kötü ilk dört takım arasında yer alıp, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde yer almalıyız" yorumunu yaptı. Dördüncü haftada oynanan G.Saray derbisine de değinen deneyimli forvet, bu konuda şunları söyledi: "Açıkçası kimse kaliteli kadrosu olan, ligin son şampiyonuna karşı bu skoru alacağımızı düşünmemiştir. Ancak biz tamamen bu düşünceyle sahaya çıktık ve galip geldik."
GOL ATIP FIRCA YEDIM
RODALLEGA Trabzon'da yaşadığı ilginç anıları da şöyle anlattı: "Benim attığım gol sonrası 2-1 kazanmıştık. Maç sonrası mutlu bir şekilde AVM'ye gittiğimde birisi beni durdurup neden tek bir gol attığımı sordu. Bir gol atmama sinirlenip en az 2-3 gol atmam gerektiğini söyledi. Gol atıp fırça yediğim bir anım oldu. Yine kazandığımız bir maçtan sonra eşimle birlikte balık yemeye gittik. Garson adımın Rodallega olduğunu öğrenince bizimle ilgilenmeyeceğini söyledi. Çok şaşırmıştım. Sonra arkadaşım nedenini öğrenip bize anlattı. Garson Trabzonlu değilmiş ve o hafta onun desteklediği takıma gol attığım için böyle yapmış. Sanırım Trabzon'da Trabzonsporlu olmayan tek kişiyle karşılaşmış oldum."
AiLEM 'HUGUiTO' DER
GEÇTIĞIMIZ sezon 28 numaralı formayı giyen ancak bu yıl 7 numaralı formayı tercih ederek formasının arkasına Huguito yazdıran Rodallega, bu değişim için şunları söyledi: "Transfer olduğumda eşimi arayarak numara seçme konusunda yardım istedim ve evlilik yıl dönümümüz dolayısıyla da 28 numarayı seçtim. Ancak bizim evlilik yıl dönümümüz 29'du. Yanlış hatırlamışım. Doğruyu öğrendiğimde ise kulübüm federasyona 28 numarayı bildirmişti. Bu sezon ise babamdan dolayı 7 numarayı seçtim. Çünkü babam futbolculuğunda 7 numara giyiyormuş. Ailem ve arkadaşlarım bana Huguito diye hitap eder. Onun için bu ismi yazdırdım."
- 4.10.2018
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
Toplam 1
Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
Toplam 1
Yorum
1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
Toplam 1
Yorum
Comic Yani taraftar farkında değil..
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