Novak çıkmadı – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    çıkmadı

    Novak çıkmadı
    FIRTINA, pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. yönetimindeki idamana sakatlıkları bulunan ile İbanez katılmazken Burak ayrı çalıştı.
    1. 4.10.2018
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