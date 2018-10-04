Katkı yapmak mutlu ediyor – Fotomaç – 04 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Katkı yapmak ediyor

    Katkı yapmak mutlu ediyor
    MAJİD Hosseini, 'a uğurlu geliyor. Bordo-mavili takım, İranlı stoperin forma giydiği 4 maçta 10 puan toplarken hiç kaybetmedi. 22 yaşındaki savunmacı, "Bu istatistik beni ediyor. Her maç oynamak ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Elimden geleni yapıyorum" dedi.
    1. 4.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Katkı yapmak mutlu ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN