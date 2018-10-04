Joao Pereira ışıl ışıl parlıyor – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Joao ışıl ışıl parlıyor

    Joao <a href="/index/pereira?id=70c479b8-efe3-46bb-a6ea-1743df7f9c55" class="" rel="tag">Pereira</a> ışıl ışıl parlıyor
    ekibinin sağ beki fırtına gibi esiyor. Geçtiğimiz sezonda yaptığı 3 asiste bu dönemin ilk 7 haftasında ulaşan 34 yaşındaki futbolcu, maçında Onazi'nin (82) ardından topla en çok buluşan ikinci (80) ve en çok kilit pas veren (3 pas) 2. oyuncu oldu.
    1. 4.10.2018
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