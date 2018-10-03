Yedek kulübesi altyapıdan – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    kulübesi altyapıdan

    Yedek kulübesi altyapıdan

    Bu sezon ilk 7 haftalık bölümde kulübesinde oturan oyuncuların çoğunluğu ise altyapısından yetişen oyunculardan oluştu.

    Bordo-mavililer Başakşehir ve maçlarında kulübede oturan 7 oyuncudan 6'sı, Ankaragücü karşılaşmasında kulübedeki 6 Türk oyuncudan tamamı, ve müsabakalarında kulübedeki 5 Türk oyuncudan tamamı, mücadelesinde kulübedeki 5 Türk oyuncudan 4'ü ve son oynanan maçında kulübedeki 6 Türk oyuncudan tamamı altyapıdan yetişen oyunculardan oluştu.
    1. 3.10.2018
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