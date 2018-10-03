Yabancı Fırtına – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Yabancı Fırtına

    Yabancı Fırtına

    Geçen yıl ilk 11’de en çok yerliye görev veren bordo-mavililerde bu sezon ise ortalama 7 yabancı futbolcu oynuyor.

    'de 10 puanla zirvenin 5 puan gerisinde 10'uncu sırada bulunan 'da bu sezon ilk 11'de yabancı ağırlıklı oyuncular yer alıyor. 2017-18 sezonunda 34 maçın 12'sinde ilk 11'de 6, 13 maçta 5, 5 maçta 4, 2 maçta 3 yabancıya görev veren ve sadece 2 karşılaşmanın 11'inde 7 yabancı ismin forma giydiği bordo-mavililerde, bu sezon ilk 11'in büyük bölümünü yabancı futbolcular oluşturdu.

    SADECE ESTEBAN OYNAMADI
    2018-19 sezonunda kadrosunda 13 yabancı bulunduran Fırtına'da geride kalan 7 haftalık bölümde kaleci Esteban Alvarado dışında tüm yabancılar forma şansı bulurken, ilk 11'de ise maç başına ortalama 7 yabancı görev aldı. Ligde son karşılaşmasında sahaya 8 ile çıkan bordo mavili ekipte; , , Ankaragücü, ve maçlarında 7'şer, sınavında ise 6 ilk 11'de görev aldı.
    1. 3.10.2018
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