Yabancı Fırtına
Geçen yıl ilk 11’de en çok yerliye görev veren bordo-mavililerde bu sezon ise ortalama 7 yabancı futbolcu oynuyor.
SADECE ESTEBAN OYNAMADI
2018-19 sezonunda kadrosunda 13 yabancı bulunduran Fırtına'da geride kalan 7 haftalık bölümde kaleci Esteban Alvarado dışında tüm yabancılar forma şansı bulurken, ilk 11'de ise maç başına ortalama 7 yabancı görev aldı. Ligde son Kasımpaşa karşılaşmasında sahaya 8 yabancı oyuncu ile çıkan bordo mavili ekipte; Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü, Galatasaray ve Alanyaspor maçlarında 7'şer, Göztepe sınavında ise 6 yabancı oyuncu ilk 11'de görev aldı.
- 3.10.2018
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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