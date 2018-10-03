Ya 3 ya da 0
Kasımpaşa'yı 4-2 yenen Trabzonspor, evindeki son 11 maçtan ya galibiyetle ya da mağlubiyetle ayrıldı.
239 gün önce
Fırtına, Süper Lig'de sahasındaki en son beraberliği ise 5 Şubat 2018'de oynadığı Göztepe müsabakasında elde etti. 0-0 biten karşılaşmanın ardından bordo-mavililer 239 gündür evinde beraberlik almadı. Fırtına bu sezon 10 puanın 9'unu evinde topladı.
- 3.10.2018
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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