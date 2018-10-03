Ya 3 ya da 0 – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Ya 3 ya da 0

    Ya 3 ya da 0

    'yı 4-2 yenen , evindeki son 11 maçtan ya galibiyetle ya da mağlubiyetle ayrıldı.

    ekibi söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet aldı ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer attığı 25 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.

    239 gün önce
    , 'de sahasındaki en son beraberliği ise 5 Şubat 2018'de oynadığı müsabakasında elde etti. 0-0 biten karşılaşmanın ardından bordo-mavililer 239 gündür evinde beraberlik almadı. Fırtına bu sezon 10 puanın 9'unu evinde topladı.
    1. 3.10.2018
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