Ünal Karaman’dan uyarı – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’dan uyarı

    Ünal Karaman’dan uyarı
    'yı 2-0 geriden gelerek 4-2 mağlup eden 'da teknik direktör 'ın bireysel hatalara olan kızgınlığı devam ediyor. 52 yaşındaki hocanın, talebelerine "Trabzonspor'da oynayan herhangi bir oyuncunun bu kadar hatayı yapmaması gerek" dediği belirtildi. Akhisarspor maçı için yapılacak idmanlarda bu konu üzerinde durulacak.
    1. 3.10.2018
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