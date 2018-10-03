Trabzon’un genç yıldızları zirvede! – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Trabzon’un genç yıldızları zirvede!

    Trabzon’un genç yıldızları zirvede!

    Forbes Türkiye, bu yıl altıncısını hazırladığı "Futbol Verimlilik Endeksi"ni Ekim sayısında açıkladı.

    'un genç yetenekleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün zirvede yer aldığı listede ilk 5'te , F.Bahçe ve G.Saray'dan birer oyuncu var. Derginin geçen sezon aldığı parayı sportif performansıyla en çok hak eden oyuncuları sıraladığı listede, en verimsiz 5 futbolcunun üçü ise G.Saraylı. İşte en verimli ve verimsiz futbolcular şöyle:

    1. 3.10.2018
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