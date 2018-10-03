Trabzonspor’dan 'kur' açıklaması
Trabzonspor Kulübü, Kulüpler Birliği'nin yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5.2’lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararını desteklediğini açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, Kulüpler Birliği'nin yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5.2'lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararını desteklediğini açıkladı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe giren Türk Lirası'nın kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar doğrultusunda, Kulüpler Birliği futbol kulüpleri ile bir araya gelerek, yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5.2'lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararı almıştır. Trabzonspor Kulübü olarak, Kulüpler Birliği'nin kararını son derece doğru buluyor, destekliyor ve büyük bir ekonomik sıkıntı içinde olan Türk futbolunun bu kararla birlikte nefes almasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
- 3.10.2018 09:53
- Güncelleme: 3.10.2018 09:54
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Sultanlar’dan farklı zafer
Toplam 1
Yorum
MELİH SAĞ TARAFTAN HÜCUMA ÇIKABİLEN SOLAK OYUNCUMUZ YOK
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Ertuğrul Erdoğan: Boyalı alanda çok sayı ürettik
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GEÇEN YILLARA NAZXARAN ÇOK SAYI YIYORUZ, SYN.ATAMAN 60-70 LI SAYILARDA TUTUYORDU ŞİMDİ YEDİĞİMİZ SAYILAR 80 LERİ AŞMAKTA,BUNA ACİL ÖNLEM
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Damien Comolli'nin koltuğu sallanıyor
Toplam 2
Yorum
kartal Comolliii sıfırsın sıfır.ben bu işin içinde sadece olmama ragmen,senden çok daha verimli,çok daha ucuz futbolcu bulurum.
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