Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    'da savunma ağırlıklı antrenman

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da savunma ağırlıklı antrenman

    , 'in 8'inci haftasında deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 16.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kuvvet çalışmaları ile başladı, ardından dar alanda mavi, beyaz ve bordo olmak üzere üç farklı grup arasında dar alanda oyun oynandı. 2'şerli gruplar halinde yapılan hücum ve savunmada atak sonuçlandırmaya yönelik çalışmaların ardından son bölümde tam sahada çift kale maç oynandı. bu çalışma sırasında sık sık oyunu durdurarak savunmaya yönelik uyarlarda bulundu. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri gerçekleştirilen Luis Ibanez ile Filip Novak katılmadı, ile Kamil ise takımdan ayrı çalıştı.

    Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 3.10.2018 18:19
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