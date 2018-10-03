Marko Marin’den övgü – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’den övgü

    Marko Marin’den övgü
    Kızılyıldız'ın Alman futbolcusu , 'da harika günler geçirdiğini söyledi. Marin, "Dünyanın hiçbir ülkesinde 'deki gibi taraftar yok. İnanılmaz taraftarı olan Trabzonspor'da oldukça mutlu günler geçirdim" dedi.
    1. 3.10.2018
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