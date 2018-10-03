Kral Joao Pereira – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Kral

    Kral Joao Pereira

    Portekizli ?, takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor.

    4-2 kazanılan maçında da oldukça iyi bir görüntü ortaya koyan 34 yaşındaki sağ bek, asist krallığı yarışında da adından söz ettiriyor. Pereira bu sezon 3 asist yaparak bu alanda da takımın gol yükünü sırtlamasında da önemli bir katkı yapıyor. Ekonomik konularda sıkıntı oluşturmayan nadir isimlerden olan tecrübeli savunmacı, ilk 7 maçın tamamında Onur ile birlikte 90 dakika sahada kalan tek isim oldu.
    1. 3.10.2018
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