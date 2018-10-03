Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu: "Şov için yapmadık"
Asbaşkan Hacısalihoğlu'dan Usta'ya cevap: “Önceki dönemlerden kalan borçlar Trabzonspor’u çok zorluyor. Büyük bir sıkıntı mevcut. Buna rağmen hâlâ ‘Stoper niye almadınız’ diyenler var”
TARAFTAR BİLMİYOR
Hacısalihoğlu, taraftarın kulübü iyi tanımadığını da belirterek şöyle devam etti: "Taraftarlar kulübün şu anki durumunu bilse isteklerini ona göre yapar. Ödemeler ve gelirle ilgili muazzam bir sıkıntı var. Bunları bilerek hâlâ 'Bir stoper daha niye almadınız, veya sağ bek niye almadınız' diyorlar. Bir G.Saray'ı yendik herkes bu takımı göklere çıkardı. Sonra gittik Alanya'ya yenildik, 'Bundan bir şey olmaz buraya üç tane adam lazım' falan denildi. Düzgün ekonomisi olmayan kulübün şampiyonluğu mümkün değil. Önce ekonomisi düzgün bir işleyişe dönüşmeli. Taraftarımız işin o tarafına hiç bakmıyor. Sadece takım ve skor taraftarı olmamak lazım, kulüp taraftarı olmalıyız."
Yunus Emre SEL
- 3.10.2018
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu: "Şov için yapmadık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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