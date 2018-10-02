Yanal’ı geride bıraktı – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Yanal’ı geride bıraktı

    Yanal’ı geride bıraktı

    Geçen sezon Yanal’lı bordo-mavili takım ilk 7 haftada 9 puan almıştı. Bu dönem Karaman 10 puan topladı

    ÖNEMLİ bir bütçesiyle geçtiğimiz sezon 'un başında yer alan teknik direktör 'ın, bordo-mavili kulüple yıllık 1 milyon 800 bin euro'luk (12 milyon 473 bin ) sözleşmesi bulunuyordu. 12 aylık zaman dilimine vurulduğunda Yanal'ın aylığı ise 150 bin euro'ya (1 milyon 47 bin TL) denk geliyordu. Kısıtlı bir kadro ile kamp dönemi geçiren, transferlerini sezonun başlamasına kısa bir süre kala yapan ise ilk performans olarak Yanal'ı solladı. Yanal 9, Karaman 10 puan aldı.
    1. 2.10.2018
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